Solen fik det sidste ord torsdag aften, da den indhyllede Fyn i en insisterende orange kulør, som fik flere fynboer til at hive kameraet frem for at forevige øjeblikket.

Og vi har her på TV 2 Fyn været så heldige, at mange af jer har delt jeres billeder med os i "Den Fynske Redaktion" på Facebook. Se de mange flotte billeder i galleriet herunder, og de endnu flere billeder i Facebookgruppen "Den Fynske Redaktion".

Husk, at du bruger pilene i siden af billederne til at se næste billede.