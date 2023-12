Se billederne: Mystisk lilla farve spredte sig over himlen

Omkring klokken halv fem lørdag eftermiddag begyndte det pludseligt at vrimle ind med billeder i Facebook-gruppen "Den Fynske Redaktion". Billederne, der er taget fra Svendborg i syd til Otterup i nord, havde alle det tilfælles, at de dokumenterede en lilla himmel.

TV 2 Fyn har forsøgt at finde frem til, hvorfor himlen pludselig blev helt lilla, men et opkald til DMI kastede blot endnu større undren af sig.

- Det kan ikke være muligt. Det er jo overskyet, lød den umiddelbare reaktion fra dagens vagthavende meteorolog Martin Lindberg, der straks måtte se billederne med egne øjne.

- Jeg har svært ved at forklare, hvad der sker, uddybede han, inden hans bedste bud på fænomenet lød, at det kan skyldes et andet lys end solens, der oplyste himlen.

Tidligere har meteorolog ved TV 2 Vejret Jens Ringgård Christiansen forklaret, at farverne kan opstå, når solen, fordi den står lavt, kan skinne indenunder og op på skyerne.

