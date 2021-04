Se billederne: Netop nu er chancen størst for at se storken på Fyn

Storkene, man kan se på Fyn, kommer formentlig fra Nordøsttyskland og er trukket med vinden mod det fynske.

Afhængig af vejret kan det være, de ender med at slå sig ned her, men det mest sandsynlige er, at de langbenede fugle flyver andre steder hen.

Sidste år har man på Nordfyn forsøgt at bygge reder, så storken får lyst til at blive i det fynske. Det er 57 år siden, at en stork sidst slog sig fast ned på Fyn. Dengang holdt den til i Odense-bydelen Næsby.