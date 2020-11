Se billederne: Ny højteknologisk brandbil blev testet

Imens en lastbil i sidste uge var i flammer på Storbæltsbroen, stod den rette brandbil til at klare jobbet parkeret i garagen hos beredskabet.

Brandmændene var nemlig endnu ikke uddannet i at bruge bilen, der netop er specialbygget til indsatser mod brand i lastbiler på højbroen over Storebælt. Men torsdag blev det tid til at teste det nye redskab.

Det oplyser Sund & Bælt i en pressemeddelelse.

- Storebæltsbroen er en vigtig livsnerve for trafikken i Danmark, og derfor har vi kontinuerligt et stort fokus på, at broen er åben og sikker at køre over. Den specialdesignede brandbil vil være med til at højne sikkerheden for de mange tusinde daglige brugere ved at minimere risikoen for skader på vores konstruktioner, siger Lars Fuhr Pedersen, teknisk direktør i Sund & Bælt, i meddelelsen.

Det er Slagelse Brand og Redning, der i tæt samarbejde med Sund og Bælt, har beskrevet, hvordan køretøjet skulle bygges, og hvilket udstyr som skulle være på. Foto: Sund & Bælt

Kan angribe udefra og oppefra

Der er tale om en specialbygget brandbil, der er blevet navngivet 'Brosprøjten'. Den er udstyret med en vandkanon for enden af en 14 meter lang bom, som forsynes med skum fra en 6.000-liters vand- og væsketank.

Bommen kan svinges ud over brosiden og angribe brande udefra og oppefra, hvor mandskabet ellers ikke vil kunne nå. Derudover er 'Brosprøjten' udstyret med en såkaldt bjærgningsgrill på bagenden, så den vil kunne nødflytte køretøjer væk fra broen.

Det særlige skumanlæg er beregnet til hurtigt at kunne slå kraftige brand ned. Foto: Sund og Bælt

Sidste uges lastbilbrand var netop skoleeksemplet på den type brand, som den nye brandbil er bedre til at håndtere end de eksisterende værktøjer, som Slagelse Brand og Redning råder over.

På en hængebro som Østbroen over Storebælt er det nemlig vigtigt hurtigt at få slået branden ned, så skader på konstruktionen undgås.

Selvom det havde været optimalt, hvis den allerede havde været i brug under branden i sidste uge, fik beredskabet hurtigt ilden under kontrol, så der ikke skete omfattende skader på broen.

Forventes i drift i december

Mere galt gik det dog under en voldsom brand på Lillebæltsbroen i 2013. Her skete der skader for op mod syv millioner kroner efter en brand i en lastbil.

Der er da også allerede taget flere forholdsregler på Storebæltsbroen. I 2019 blev godt 1200 meter af østbroens store hovedkabler brandsikret tættest ved vejbanen med brandhæmmende maling og isolerende brandtæpper.

De skåner stålet i broens kabler mod varmen ved en brand og forhindrer, at konstruktionerne tager skade, selv ved en kraftig og længerevarende brand.

Alt mandskab på Station Korsør er i gang med at blive uddannet i at bruge 'Brosprøjten', og Slagelse Brand og Redning forventer at kunne indsætte den i operativ drift i midten af december.