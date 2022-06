Torsdag på Tinderbox var varm. Fredag er endnu varmere.

Med over 27 grader i Tusindårsskoven er der mange gæster, der kæmper med sommersolen på festivalpladsen.

Som det fremgår af billederne, var der steder på pladsen, hvor folk stod i kø for at komme til de gratis vandposter, hvor de over 40.000 gæster kan fylde deres vandflasker.

Og ved Magicbox havde gæsterne mulighed for at dyppe fødderne i vandet i det historiske Odense Friluftsbad.

Bladr igennem billederne fra varmen på Tinderbox herunder: