Se billederne: Ukrainske flygtninge venter på banegården i Krakow

Krigen i Ukraine har fået mange fynboer til at tænke i humanitære baner. Nogle hjælper hjemmefra, for eksempel med donationer af tøj eller penge.

Andre er klar til at huse ukrainere i deres hjem. Og så er der dem, der selv tager afsted for aktivt at hente ukrainere hjem til Danmark.

Gitte Jul og Peter Karlson tilhører denne gruppe. Tirsdag satte de kursen mod Polen for at samle ukrainske flygtninge op i Krakow og tage dem med hjem til Fyn.

TV 2 Fyn har haft en reporter og en fotograf med på bussen, og fotograf Rasmus Rask har mellem tv-optagelserne brugt tid på at indfange noget af den stemning, der er på banegården i Krakow, med fotografier.

Ofte er et godt billede jo mere sigende end en masse ord.