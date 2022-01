Se coronatallene for dit sogn: Smitten falder i én kommune

I de resterende kommuner stiger antallet af smittede de seneste syv dage. I Odense er smitten mest udbredt med over 11.000 smittetilfælde, mens det står bedre til på Ærø og Langeland, der begge har under 300 tilfælde.

Nyborg og Kerteminde i ny klub

Mandag kom incidenstallet for første gang over 5.000 i Odense, og tirsdag fortsætter det opad.

Incidenstallet indikerer, hvor mange smittede der er per 100.000 indbyggere over syv dage. På den måde er det lettere at sammenligne, hvor udbredt smitten er på tværs af kommunegrænser.