Se de flotte billeder: Sand fra Sahara farver Fyn rød

De morgenfriske fynboer kunne torsdag morgen stå op til et spektakulært vejrfænomen, der farvede himlen rød og orange.

Forklaringen skal findes flere tusinde kilometer sydpå - mere præcist Sahara i Afrika. For omkring 100.000 ton sandkorn er via jetstrømme kommet til Danmark, og hang i luften over Danmark.

Så da solen stod op, og lyset ramte sandkornene gav det en smuk og unik rød himmel.