Se de vilde tal: Fynsk politiker går balalajka med spørgsmål

621 udvalgsspørgsmål.

Så mange gange har det fynskvalgte folketingsmedlem Mikkel Bjørn (DF) bedt om svar fra en minister, og han er med længder topscorer blandt de fynske politikere.

Det er lige så mange spørgsmål som alle de andre til sammen.

- Udvalgsspørgsmålene, jeg stiller, er med til at afdække virkeligheden for at gøre regeringen opmærksom på, at dens politik er til skade for Danmark, siger Mikkel Bjørn.

- Alle mine spørgsmål er begrundet i en særlig interesse. De handler om forskellige ting som bandekriminalitet, terrorrisiko og folk på offentlig forsørgelse. Det er spørgsmål, jeg synes, er vigtige. Indimellem kan vi bruge svarene til at afdække en virkelighed, forklarer han.

Herunder kan du sammenligne de fynske folketingsmedlemmer:



Så meget koster spørgsmålene samfundet

Det er ikke kun udvalgsspørgsmål, Mikkel Bjørn scorer højest på. Det gælder også paragraf 20-spørgsmål og samrådsspørgsmål.

Medlemmer af Folketinget kan stille spørgsmål til ministrene, fordi de skal have mulighed for at kontrollere, at alt foregår, som det skal. Det er derfor også primært oppositionen, der stiller spørgsmål - og ikke folketingsmedlemmer fra regeringspartierne.

Det er ikke gratis for samfundet, når der bliver stillet spørgsmål fra politikerne. Regeringens embedsfolk bruger enorme ressourcer og tid på at svare på spørgsmålene inden for de gældende frister, og tidligere undersøgelser har vist, at ét udvalgsspørgsmål koster op mod 21.000 kroner.