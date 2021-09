Se debatten: Sådan kan livet som ældre blive bedre på Fyn

Allerede nu råber pårørende, borgere og kommuner højt, fordi der mangler hænder til at tage sig af de mange ældre. Om ti år vil der være over 55 procent flere ældre over 80 år i de fynske kommuner, mens der bliver færre mellem 18 og 64 år, der kan passe vores ældre.

Og her lander vi direkte ned i kernen af problemet. Kommunernes Landsforening vurderer, at der skal uddannes 3.000 flere SOSU’er om året de næste 25 år.

Gør vi ikke noget ved det nu, vil problemet kun blive større i fremtiden, siger eksperter. Hos Fyens Stiftstidende taler eksperter lige frem om en tikkende bombe under velfærden.