Se debatten: Stadig færre etniske minoriteter får taletid i medierne

- Det er stærkt bekymrende, at stadig færre minoritetsborgere kommer til orde. Det er en gruppe, der tales meget om, men som sjældent selv inddrages i den offentlige samtale. Og når det sker, handler det typisk om, at gruppen problematiseres, siger Norma J. Martinez, der er journalist og medstifter af foreningen Ansvarlig Presse, som står bag rapporten, der er udfærdiget af Center for Nyhedsforskning under Roskilde Universitet.

Undersøgelsen viser, at i 2021 er 14 procent af Danmarks befolkning ifølge Danmarks Statistik enten indvandrere eller efterkommere af indvandrere. Samtidig udgør gruppen kun 3,5 procent af de kilder, som nyhedsmedierne har benyttet.

Dette er en tilbagegang fra den forrige udgave af undersøgelsen fra 2016, hvor minoritetsborgere udgjorde 12,3 procent af befolkningen men fire procent af nyhedskilderne.

- Tallene punkterer profetien om, at inklusionen af minoriteter i nyhederne kommer af sig selv. Udviklingen går tværtimod den gale vej. Danmark bliver stadig mere multietnisk, og vi ser fremvæksten af en stadig større etnisk middelklasse. Men mediebilledet af etniske minoriteter følger ikke med, siger Norma J. Martinez.

Se hele debatten herunder: