Se fynboernes billeder af vinterens første snevejr

Pas på isglatte veje

De første snefnug kom allerede natten til lørdag nogle steder på Fyn, men der er for alvor kommet gang i vintervejret i løbet af lørdag aften og nat.

Politiet har i løbet af natten oplevet flere uheld på glatte veje og opfordrer derfor bilister til at køre forsigtigt, hvis de skal ud og køre søndag.

Sneen er særlig udbredt i den sydlige del af landet, oplyser TV 2 Vejret.

Der vil komme mere sne i løbet af søndagen med spredte byger.

I næste uge stiger temperaturen, og lidt af det lune efterårsvejr vender tilbage for en stund, så det er med at nyde sneen, mens den er her.