Se fynboernes billeder: Fyn er vild med sne

Mange steder på Fyn er der faldet en solid dyne af tung sne onsdag. I Ejby er der officielt blevet registreret ti centimeter sne, og nogle steder ligger der sikkert endnu mere.

Det har lokket fynboer udendørs, og når nu man ikke kan suse ned af byens bedste kælkebakke, fordi samtlige bobslæder er revet ned fra hylderne, kan man jo gå en tur eller bygge en snemand.

Læs også Snevejr skabte travlhed hos politiet: Sådan bliver vejret torsdag

Sidstnævnte skal vi lige love for, at mange af jer har gjort, og det er ikke kun de traditionelle snemænd, vi har fået tilsendt billeder af.

Selvom vi ikke skal forvente ny sne torsdag, lover TV 2 Vejret, at gårsdagens sne bliver liggende lidt endnu. Der er altså stadig rig mulighed for at komme i gang med snekreationerne.

Du kan se flere billeder i billedhjulet øverst.

Da håndboldherrerne i søndags vandt VM-guld lavede Maria Louise Lund Jørgensen denne snemand. Den står stadig, ligesom lykønskningerne til landsholdet fortsat er på sin plads. Foto: Maria Louise Lund Jørgensen