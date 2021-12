Se fynboernes snebilleder: Sne på lillejuleaften tænder håb om hvid jul

For fynboer der har håbet på hvid jul, kan der være godt ny. For flere steder på Fyn er sneen begyndt at dale.

Et lavtryk vil nemlig passere landet i løbet af lillejuleaftensdag, hvilket giver ti procent sandsynlighed for en snedækket juleaften.

En landsdækkende hvid jul er defineret ved minimum en halv centimeter sne i 90 procent af landet.

Det er blot sket 12 gange siden 1874.