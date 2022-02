Se hele debatten: Hvilken forskel gør samtykkeloven?

Hvornår er et samtykke egentlig et samtykke?

Knap 60 procent af 1.200 fynske unge siger, at de ikke ved nok om samtykkeloven under sex. Det viser en undersøgelse, som TV 2 Fyns ungdomsredaktion, Bemærk, for nylig har foretaget blandt elever på de fynske ungdomsuddannelser.

- Den er tvetydig. For skal man have et mundtligt eller skriftligt samtykke? Det kan også generelt være tvetydigt, hvornår man siger ja og nej, siger 22-årige Rasmus Lau Mortensen fra Odense til TV 2 Fyn.