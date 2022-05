Se hele debatten: Unge og alkohol - sådan skaber du en tryg fest for unge

Der er noget galt i vores festkultur for børn og unge. Men det er ikke børn og unges ansvar at løse det, men derimod samfundets og forældrenes.

Det mener Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.

Så hvordan kan man skabe en tryg festkultur for unge mennesker?



Det er et af de spørgsmål, som TV 2 Fyn torsdag eftermiddag satte fokus på, da vi inviterede til debat på Viby Efterskole om unge og festkultur.

Regeringen har foreslået at hæve aldersgrænsen for, hvornår unge skal kunne købe alkohol - men er det løsningen for de unge?

Står det til regeringen, skal unge være fyldt 18 år for at købe alkohol i butikkerne. Forslaget kommer dog næppe til at gøre nogen forskel, spår Anna Rasmussen, der går i 10. klasse på Viby Efterskole.

- Jeg tror, det vil være meget det samme. For man skal sgu nok få fat på det på en anden måde, siger hun.

Spørgeskema

Udover lov- og løsningsforslag vil deltagerne undervejs i debatten blandt andet også diskutere personlige grænser i relation til alkohol og den, for mange, svære beslutning om at sige fra og ikke drikke alkohol til fester.

Forud for debatten har TV 2 Fyn lavet en spørgskemaundersøgelse blandt de mere end 120 elever på Viby Efterskole. 89 svarede, og af dem har 11 svaret, at det kan være svært at sige fra.

Det svarer til hver ottende person, der har svært ved at lade være med at drikke, selv om det er det, de har allermest lyst til.

- Det er meget åbent, om man har lyst til at drikke eller ej. Man er ikke uden for fællesskabet, fordi man ikke drikker. Det er megatrygt, og festen er altid grineren, siger Linnea Cohrt Grid, der også går i 10. klasse på Viby Efterskole.



Både Anna Rasmussen og Linnea Cohrt Grid deltog i torsdagens debat, hvor du også kunne møde en række andre unge mennesker, der vil fortælle om deres egne erfaringer med og uden alkohol.

