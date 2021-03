Se hele høringen: Debat om coronasmitte i Vollsmose

Tallene for coronasmitte i Odense-bydelen Vollsmose har længe været markant højere end på resten af Fyn og størstedelen af landet. Derfor afholdt TV 2 Fyn onsdag en høring med særligt fokus på situationen i Vollsmose.

Høringen i Odense rådhushal blev sendt direkte på TV 2 Fyn onsdag aften, hvor spørgsmål om smittehåndteringen i Vollsmose blev stillet til række politikere, Vollsmose-borgere og eksperter.

Bblandt deltagerne var Odense Kommunes borgmester Peter Rahbæk Juel (S) og Morten Sodemann, overlæge, professor og leder af Indvandrermedicinsk Klinik i Odense.

Ifølge Morten Sodemann er den nuværende strategi, hvor Styrelsen for Patiensikkerhed samt lokale "coronaambassadører" hjælper med at få flere beboere testet, vejen frem.

- Man skal jo blive ved med, det man gør nu. Dør til dør og sørge for, det er nemt at blive testet. Man er bare kommet for sent i gang, men man skal fortsætte med det, man er i gang med nu, mener Morten Sodemann.