Se, hvor de mest forgældede fynboer bor - og hvor meget de skylder

– Paradoksalt nok har pandemiens følgevirkninger været, at danskerne øger opsparingerne, blandt andet på grund af udbetaling af feriepenge, lave renter og høj beskæftigelse, forklarer Bo Rasmussen.

Om antallet af fynboer i RKI fortsætter med at falde, er usikkert. Bo Rasmussen forventer, at flere igen får problemer med at betale regninger, når oplevelsesindustrien og rejsebranchen i højere grad åbner.

Så meget misligholdt gæld har fynboerne

Kigger man på, hvor meget de dårlige betalere skylder, er der stor forskel fra kommune til kommune.