Se, hvordan smittetallene har udviklet sig det seneste år i din kommune

Det er et år siden, at journalist Jakob Tage Ramlyng blev den første dansker, der blev bekræftet smittet med coronavirus efter en skiferie til Italien. Han blev ikke den sidste. Langtfra. En uge senere blev virussen fundet på Fyn.

Læs også Overblik over pandemien: Disse 20 dage ændrede Fyn og resten af verden

Statens Serum Institut har offentliggjort en oversigt over, hvor mange fynboer der er blevet smittet - dag for dag - med coronavirus, siden pandemien brød ud for et år siden.

Fælles for de fleste fynske kommuner og det meste af landet er, at smittetallene toppede i midten af december unden pandemiens anden bølge. Nyborg og Ærø toppede kort efter i januar.

Alle tal stammer fra Statens Serum Institut, som blev frigivet 3. marts 2021. Alle tal er registreret på datoen for selve podningen og ikke dato for resultatet. Tallene dækker desuden kun over PCR-test, der er lavet i det offentlige. Det vil sige, at private PCR-test og lyntest ikke indgår i tallene. Smittede uden en folkeregisteradresse er ikke talt med.