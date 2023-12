Se kommune-listen: Flere fynske unge er uden job og uddannelse

2.690 fynske unge ufaglærte mellem 25 og 29 år er ikke i gang med en uddannelse og har ikke noget arbejde. det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.

Kigger man på ni af de ti kommuner i TV 2 Fyns sendeområde, så er der sket en stigning i antallet i syv kommuner.

"Det er bekymrende, at så mange unge er parkeret på sidelinjen. På sigt kan det blive et stort problem for den enkelte, der ikke bliver en del af arbejdsmarkedet, og det vil øge de samfundsøkonomiske udgifter,” siger Emilie Damm Klarskov, der er analysechef i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Du kan se, hvordan det står til i de enkelte kommuner herunder: