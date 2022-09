Se kortet: Flere fynske kommuner overvejer at slukke gadelyset

Det kan blive en lang vinter med masser af mørklagte, fynske gader.

For det er ikke kun hos den almindelige fynbo eller de små lokale købmænd, man ser ind i en dyster fremtid, hvis man ikke kan få has på de store elregninger.

Hos de fynske kommuner er man nu også begyndt at se på, hvordan man kan spare på energien. Flere kommuner overvejer i den forbindelse at slukke for gadelygterne.

Det viser en rundspørge, som TV 2 Fyn har lavet blandt de ti fynske kommuner.

Her fortæller syv kommuner, at de mener, at en del af løsningen på den lurende energikrise kan være at slukke eller i hvert fald dæmpe gadelyset.

En af de kommuner, der allerede har igangsat initiativer, er Nordfyns Kommune. De har skiftet alle gadelygter til LED-belysning allerede for ti år siden. Det skift giver kommunen mulighed for at skrue på, hvor meget pæren skal lyse.

Lysstyrken er sat til minimum efter klokken 23.00. Men helt slukket bliver lyset ikke.

- Der spiller trygheden og usikkerheden ind. Vi vægter, at borgere skal føle sig sikre fremfor den lille besparelse, siger Henrik G. Boesen, der er direktør for teknik, erhverv og kultur i kommunen.



Stadig uvist i mange kommuner

I fire fynske kommuner er det stadig ikke besluttet, om der skal være lys på gaden om natten.

En af de fire kommuner er Odense. Det er dog noget, der er med i overvejelserne hos rådmand for by- og kulturforvaltningen i Odense, Søren Windell (K).

- Men det er ikke det der står øverst på listen, siger han.



Kommunen står med en ekstraregning på i omegnen af 20 millioner kroner, og det mener Søren Windell kalder på politisk ansvar.

- Det er ikke utænkeligt, at vi kommer itl at skrue ned for varmen i vores bygninger. Selvfølgelig kommer det ikke til at gå ud over plejehjem, men der er ting, vi kan gøre i forhold til fritidsaktiviteter, siger den konservative rådmand.



Klik rundt i kortet for at se, hvad din kommune gør.