Se kortet: Her bliver det lettere at få et boliglån med statsgaranti

Nogle steder på Fyn kan det være svært at låne til et hus, selvom privatøkonomien er i orden.

Men det bliver der ændret på nu. Tirsdag vedtog Folketinget en ny lov, som giver fynboerne mulighed for at få et boliglån med statsgaranti i 32 landdistrikter på Fyn. Den nye lov skal gøre kreditinstitutterne mere tilbøjelig til at låne ud i tilfælde, hvor de ikke gør det i dag grundet boligens placering.

Helt konkret betyder den nye lov, at der fra den 1.juli 2022 kan optages statsgaranterede lån til ejerboliger, hvis boligens handelspris ligger under 10.000 kroner per kvadratmeter, og den gennemsnitlige kvadratmeterpris i postnummeret er på højest 8.000 kroner per. kvadratmeter.

Mindre risiko

Der er udarbejdet en lånemodel, der indebærer, at staten går ind og garanterer for en del af det beløb, som skal lånes til finansieringen af et hus.

For eksempel kan en ejendom med en handelspris på en million kroner kunne opnå statsgaranti på op til 270.000 kroner af belåningen, mens et hus til 750.000 kroner vil kunne opnå statsgaranti op på 202.500 kroner.