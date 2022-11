Se kortet: Her er de farligste veje og lyskryds på Fyn

Dårlige oversigtsforhold, manglende lysregulering og gentagne påkørsler af cyklister.

Det er blot nogle af de trafikale udfordringer, som flere fynboer har delt med TV 2 Fyn, da vi efterspurgte farlige veje og kryds på Fyn.

Et af de steder, der bliver nævnt som problematisk, er rundkørslerne i Højby.

Et spørgsmål om tid

Ifølge Tina Naamansen er rundkørslerne nemlig så små, at det er svært at orientere sig ordentligt, og derfor er der flere gange sket påkørsler af cyklister.

- Når man er ved at køre ud af rundkørslerne, skal man dreje hovedet 180 grader for at se, om der kommer en cyklist. Det ved man, når man bor der, men hvis man ikke kender området, kan det være farligt, siger hun.

Tina Naamansen har selv oplevet at blive påkørt, da hun cyklede i en af rundkørslerne. Hun kom ikke alvorligt til skade, men hun mener, at det kun er et spørgsmål om tid, før der sker en alvorlig ulykke.

Lyskryds i stedet for rundkørsler

En af rundkørslerne i Højby ligger tæt på Højby Skole, og derfor er der også mange børn, der færdes i trafikken netop her.

Det bekymrer Nina Naamansen, som derfor har et andet forslag til at gøre stedet mindre farligt.

- Jeg tror, det vil være sikrest med et lyskryds. Det giver en mere glidende trafik med rundkørsler, men det er ikke sikkert for cyklister, siger hun.

