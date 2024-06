Se kortet: Her er minkavl forbudt - eller på vej til at blive det

Efter 400 auktioner i den samme sal siden 1967 lukker pelsdyravlernes andelsselskab Kopenhagen Fur ned for hammerslagene over de bløde skind.



SF: Burde sætte punktum

Men der burde også blive sat et punktum for minkavl i det hele taget med et forbud. Det mener SFs dyrevelfærds- og landbrugsordfører Carl Valentin.

- Selvom kun fire-fem minkavlere starter igen (efter nedlukningen under corona, red.), som det ser ud nu, så er det jo stadigvæk hundredtusinder af dyr på sigt, som vil skulle stå i bure på meget lidt plads. Det synes vi ikke er værdigt. Når vi nu også bruger næsten 30 milliarder kroner på at lukke denne industri, så skulle vi også få noget ud af det og sørge for, at den ikke starter igen, siger Carl Valentin.

Det er Venstres dyrevelfærds- og landbrugsordfører Erling Bonnesen helt uenig i.

- Jeg synes i et liberalt samfund, hvor vi også ynder foretagsomheden, og det kan foregå på et sikkert grundlag - og så er der i øvrigt også foretaget nogle forbedringer i forhold til dyrevelfærd og nogle krav omkring det - så held og lykke til de på nuværende tidspunkt få, som ønsker at gå i gang igen.

TV 2 Fyn har sat de to politikere sammen i en debat, som du kan se i vores udsendelse torsdag aften. I mellemtiden kan du dykke ned i holdningerne fra Folketingets partier her.

Artiklen fortsætter under grafikken.