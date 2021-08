Se kortet: Her kan du blive vaccineret uden tidsbestilling

Assens ser frem til muligheden

Et af de fem drop-in-steder er på Assens Ungdomsskole. Michael Bjørn, direktør for Social og Sundhed i Assens Kommune, glæder sig over muligheden for, at asseneserne sammen med resten af fynboerne nu kan blive vaccineret uden tidsbestilling.

- Det handler om, at jo større udbuddet af vaccinationsmuligheder er, jo mere tror vi på, at borgerne bliver vaccineret. Og det er jo målet med det hele; at nå frem til den fulde vaccination og den store flokimmunitet, siger Michael Bjørn.

Borgere, der kommer for at få andet stik ved drop-in, opfordres til at tjekke, at der er det rette interval mellem vaccinationerne, inden de møder op. Hvis der er for kort interval mellem de to stik, vil man blive bedt om at komme igen senere.



Vaccinerede med Moderna kan tidligst få andet stik efter 28 dage.

Vaccinerede med Pfizer kan tidligst få andet stik efter 21 dage.