Se kortet: Her kan du se Danmarks EM-kvartfinale på storskærm

RINGE

Gluds Café: I Ringe er der også mulighed for at se kampen på storskærm hos Gluds Café. Hvis du vil være helt sikker på at få en plads, opfordrer caféen til at sende en besked på Facebook. Gyldigt coronapas skal kunne fremvises.

MIDDELFART

Guldkronen: I Middelfart er der mulighed for at støtte de danske fodboldherrer på en storskærm foran Guldkronen på Torvet. Det er ikke muligt at bestille bord, men caféen opfordrer til at komme i god tid.

ÆRØ

Det Gamle Stålværft: Der er fisk, fadøl og fodbold på det gamle værft i Marstal. Her er alle velkomne, stor som lille, tenor som bas, matros eller landkrabbe, skriver Prinsens venner. Arrangementet er gratis, og et gyldigt coronapas skal kunne fremvises.

Landbogaarden: Du har også mulighed for at se kampen på Landbogaarden i Ærøskøbing, som viser alle Danmarks kampe. Døren åbner klokken 17.00.