Se kortet: Her kan du se Danmarks EM-semifinale på storskærm

FAABORG-MIDTFYN

Egeskov Slot: Open by Night bliver udvidet, så kampen også kan ses storskærm ved Egeskov Slot. Man skal have billet til Egeskov, og derudover skal man reservere en tillægsbillet for at få adgang til området med storskærm. Der er plads til 1.000 gæster.

Magasingaarden: Kampen vises på storskærm i selskabslokalet, hvor der vil blive sammensat en fodbold-menu.

Gluds Café: I Ringe er der også mulighed for at se kampen på storskærm hos Gluds Café. Hvis du vil være helt sikker på at få en plads, opfordrer caféen til at sende en besked på Facebook. Gyldigt coronapas skal kunne fremvises.



ASSENS

Landsbyens Hus: I Jordløse viser Landsbyens Hus onsdagens kamp mellem Danmark og England. Kampen bliver vist på storskærm i Musiklokalet, og arrangementet er gratis med medlemskab til Landsbyens Hus. Gæstemedlem kan købes ved indgangen.