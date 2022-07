Se kortet: Her skal du være ekstra forsigtig med ukrudtsbrænderen

Risiko for bøde på 1.500 kroner

Fyns Politi opfordrer derfor til at være "forsigtige og udvise omtanke" ude i det fynske sommerland.

For ud over at det kan være farligt for ens omgivelser at beskæftige sig med ild i det fri, kan man også risikere at skulle have penge op ad lommen. Uforsigtig omgang med ild kan nemlig i sidste ende give en bøde på 1500 kroner.

- Der skal en vis form for uagtsomhed til for at få en bøde. Et eksempel kan være at smide en cigaret ud i et buskads. Vi ser det også ofte med brugen af ukrudtsbrændere, for her skal man altså være varsom, uddyber vagtchefen.

I weekenden antændte eksempelvis en ukrudtsbrænder et skur ved Tårup Strandpark i Kerteminde. Her blev vedkommende sigtet for at have overtrådt beredskabsloven, skrev fyens.dk søndag.

Tidligere har TV 2 Fyn spurgt Beredskab Fyn, hvad indsatslederen anbefaler for at undgå uheld i forbindelse med tørken. Her kommer tre gode råd: