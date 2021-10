Se kortet: Mere urørt skov på Fyn

Indtil nu har der i de udpegede skove været drevet skovdrift, hvor Naturstyrelsen har leveret certificeret træ til træindustrien.

Når skovene i fremtiden skal være urørte, vil det få betydning for de danske løvtræssavværker, så for at branchen kan tilpasse sig den nye markedssituation, er det blevet besluttet, at løvtræshugningen udfases gradvist over en seksårig periode.

Frygt ikke for friluftslivet

Aftalen sker i samarbejde med SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet, og blandt aftaleparterne er der også bred enighed om potentialet af udpegningen.

- Mere urørt skov er ikke bare godt nyt for naturen, det er godt for alle os, der elsker at komme ud i naturen. De nye urørte skove bliver i den grad et tiltrængt frirum for os mennesker, men mest af alt for naturen, dyrene og træerne, siger Rasmus Nordqvist, der er miljøordfører for SF.