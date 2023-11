Se kortet: Så hurtigt kommer ambulancen i dit område

Mange steder på Fyn og øerne må borgerne vente længe på en ambulance, hvis uheldet er ude.

Region Syddanmarks mål er, at 95 procent af ambulancekørsler med udrykning, skal være fremme ved den nødstedte indenfor 15 minutter. Det er imidlertid langt fra i alle områder på Fyn, at ambulancen er fremme indenfor et kvarter.

Nye tal fra Region Syddanmark viser, at borgerne i over halvdelen af de fynske postnumre - 37 ud af 68 - venter for længe på en ambulance. I ét område må borgerne vente på en ambulance i mere end femten minutter i mere end ni ud af ti tilfælde.

Find dit eget postnummer og se responstiderne i dit område på kortet nedenfor.