Se kortet: Så mange dagplejere mangler på Fyn

Ifølge dagtilbudsloven skal forældre frit kunne vælge mellem en vuggestue- eller en dagplejeplads, og derfor kan de fynske kommuner ikke bare overse, at antallet af dagplejere siden 2007 er faldet fra 18.900 kommunale dagplejere til 8.265.

- Kommunerne bliver nødt til at tage affære og sikre, at flere kan se sig selv som dagplejere, mener Kim Henriksen.

Han peger blandt andet på større og ens fleksibilitet for dagplejere på tværs af landets kommuner.

Nyansat dagplejer

I Assens Kommune risikerer man at mangle 42 dagplejere i 2030.

- Vi har ansat en god håndfuld indenfor det seneste års tid. Det lyder ikke af ret mange, men for os er det væsentligt, at vi løbende kan lykkes med at ansætte i det omfang, siger Jan Præstholm, der er direktør for Uddannelse, Børn og Familie i Assens Kommune.

Hos dagplejer Gitte Malene Haastrup i Dyrup i Odense er de mindste netop vågnet fra eftermiddagens lur.

Hun er nyansat dagplejer og har valgt at åbne sit hjem for fire små i alderen nul til to år.

- Når jeg står som dagplejer nu, kan jeg godt undre mig over, at der mangler dagplejere, siger Gitte Malene Haastrup, som hurtigt blev godkendt som dagplejer efter dialog med teamleder i Dagplejen Vest i Odense, Gitte Neerfelt Løv, som gav en grundig introduktion til faget.

- Da jeg startede op, var jeg først ude i fire dage i praktik hos en anden dagplejer. Så jeg stod aldrig alene, og jeg blev tryg i at være det selv, da jeg fik mine egne børn.

Noget af det, man gør i Odense Kommune for at skaffe flere dagplejere er at reklamere for faget på sociale medier, fordi det er der, folk er.

- Sidste år ansatte vi 14 i Dagplejen Vest, og i år har vi ansat 15 nye, men vi er ikke mål, for vi kan altid bruge flere, siger Gitte Neerfelt Løv.

I Odense Kommune forsøgte man sig for år tilbage med cyklende dagplejere, der hver morgen henter de små hos forældrene. Det blev en stor succes.