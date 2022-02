Se kortet: Så mange fynboer er blevet viet 22.02.2022

De fynske giftefogeder har ekstra travlt tirsdag. På den specielle dato, der staves ens både forfra og bagfra, 22.02.2022, bliver 83 fynske par viet.

På Ærø er tre giftefogeder i gang for at nå gennem alle 18 par, der ønsker at blive borgerligt viet tirsdag.

- I øjeblikket har vi normalt et maksimum på 12 vielser om dagen, men vi har lavet ekstra tider, fordi datoen er meget efterspurgt, fortæller giftefoged Tina Eriksen.