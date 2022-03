Se kortet: Så mange ukrainere er flygtet til din kommune

Flere fynske kommuner har modtaget mere end hundrede flygtninge, mens andre kun ganske få.



De fynske kommuner har forsøgt at danne sig et overblik over, hvor mange ukrainere, der er kommet til.



Et stort mørketal gør det svært at give et konkret tal, da mange ukrainske flygtninge bor i private hjem og ikke er registreret.

Derudover kan det tage lang tid at behandle sager om opholdstilladelse.