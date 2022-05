Se kortet: Sådan stemmer fynboerne (formentlig) 1. juni

Den 1. juni skal fynboerne - ligesom resten af danskerne - endnu engang stemme om Danmarks samarbejde med EU.

Det er niende gang, at danskerne skal stemme om et EU-spørgsmål, og de seneste fem gange er Fyn blevet splittet i to. Fire kommuner har overvejende sagt ja til flere samarbejder, mens de resterende seks har stemt nej.

Det viser data, som analysefirmaet Electica har lavet for TV 2 Nyhederne.