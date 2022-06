Se kortet: Sådan stemte Fyn om forsvarsforbeholdet

Danskerne stemte onsdag klart ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet. 66,9 procent stemte ja, viser tal fra KMD.

Et ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet betyder, at Danmark kan deltage i EU-operationer på forsvarsområdet. Her har Danmark været udelukket.

Derudover vil Danmark få indflydelse på, hvor i verden EU skal være engageret og samtidig få retten til at nedlægge veto mod bestemte beslutninger og missioner.

Herunder kan du se, hvor mange der stemte ja i de ti fynske kommuner.