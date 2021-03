Se listen: Festivaler og sportsklubber søger millioner i coronakompensation

Mens mange fynboer drømmer om en sommer med koncerter og store kulturbegivenheder, så er stemningen mere dyster hos arrangørerne.

Aflysninger på stribe gennem det meste af 2020 og frem til nu har belastet økonomien hårdt hos mange fynske kulturaktører.

- Lige nu aner vi ikke, om vi er købt eller solgt. Sidste år blev vi skudt ned, og i år ser det også sort ud, siger Allan K. Pedersen, der står bag Langelandsfestival.

For et par uger siden udløb fristen for at ansøge om økonomisk hjælp efter aflyste arrangementer i perioden 6. marts til 31. august 2020.

Den mulighed har mange fynske kulturaktører benyttet sig af. Det viser en opgørelse fra Erhvervsstyrelsen, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Langelandsfestival blev i 2020 som mange andre i kulturbranchen ramt af regeringens beslutning om at lukke ned for større forsamlinger. Det gjorde det umuligt at gennemføre den fynske festival, der skulle være løbet af stabelen i slutningen i dagene 18. til 25 juli.

- Det ramte os hårdt. Nedlukningen kom lige på det tidspunkt, hvor vi havde bygget op til det helt store billetsalg, og vi havde nået at have mange udgifter op til det tidspunkt. Blandt andet til markedsføring, som jo kører helt fra december året før, siger Allan K. Pedersen.

Et kæmpe netværk

Staten har via Erhvervstyrelsen givet kulturaktører og sportsklubber mulighed for at søge om kompensation for dokumenterede tab som følge af corona-aflysninger. En række fynske kulturaktører har allerede fået udbetalt penge, mens andre venter på udbetaling.

Langelandsfestival har søgt om 8.170.298 kroner i kompensation. Indtil videre har festivalen fået en deludbetaling på 6.608.920 kroner.

- Det har været en lang og indviklet proces at finde ud af hvilke udgifter, der kan dækkes. Ansøgningen er blevet gennemgået i detaljer sammen med Erhvervsstyrelsen, siger Allan K. Pedersen, som er overordnet tilfreds med de kompensationsordninger, som staten har iværksat.

- En moderne musikfestival er et kæmpe netværk af leverandører og samarbejdspartnere, og for os er det vigtigt at kunne respektere de omkring 400 forskellige økonomiske kontrakter, som Langelandsfestival har indgået. Det vil sige alt lige fra den lille virksomhed, der sælger is på festivalen, til kontrakten med sceneleverandøren til mange millioner, forklarer Allan K. Pedersen.

- Til gengæld savner jeg en klar udmelding om denne sommer. Min opfordring til regeringen er faktisk, at den går ud allerede nu og aflyser alle festivaler. Det vil være bedre end at lade tingene stå hen i det uvisse, siger Allan K. Pedersen.

Mange får udbetalinger

Det er ikke kun store festivaler, der i disse uger får udbetalt kompensation for corona-aflysninger. Mindre kulturarrangører som foreninger og sportsklubber er også omfattet af ordningen.

Blandt de mindste ansøgninger er for eksempel Otterup Gymnasterne, som har fået udbetalt 7.341 kroner i kompensation, Svendborg Teater med 49.670 kroner, og Aarup Boldklub med 54.917 kroner.

I den høje ende af listen over kompensations-ansøgninger finder man Tinderbox Entertainment med en ansøgning om lidt over 24 millioner kroner, Heartland Festival med 11 millioner kroner og Odense Sport & Event med 9,3 millioner.

Afgørende for Frøbjerg

For en række mindre festivaler, kulturforeninger og sportsklubber er kompensationen fra staten helt afgørende.

- Hvis ikke vi havde fået kompensation, så var vi lukket helt, siger Knud Møller, formand for Frøbjerg Festspil.

Frøbjerg Festspil er organiseret med et større antal frivillige og en gruppe professionelle medarbejdere, der har økonomisk kontrakt med festspillene.

- Vi sætter en ære i at leve op til de forpligtelser, der ligger i vores kontrakter med de lønnede medarbejdere. Derfor er det helt afgørende, at vi kan få økonomisk kompensation, når vi bliver tvunget til at aflyse. Det betyder blandt andet, at vi kan opretholde et professionelt samarbejde med vores kreative team, det vil sige instruktør, koreograf, scenograf, musikere og andre folk, vi har ansat, siger Knud Møller.

Frøbjerg Festspil har modtaget 824.583 kroner i kompensation for den corona-aflyste forestillingsrække i 2020.

- Det er nok vigtigt at understrege, at der ikke er tale om dækning for manglende indtjening, men udelukkende kompensation for vores dokumenterede tab, siger Knud Møller.

Intet meldt ud endnu

Lige nu afventer man i Frøbjerg Festspil et udspil fra myndighederne om retningslinjer i forhold til større forsamlinger. Det blev ikke meldt ud i forbindelse med den politiske aftale mandag om en langsigtet genåbningsplan.

- Vi er optimister i forhold til denne sæson, hvor vi satser stort med vores musicalopsætning af Kim Larsen-klassikeren Midt om natten. Vi kan konstatere, at arbejdet med vaccinationer skrider frem, og planerne om coronapas ser vi også som noget positivt. Men vi er afhængige af lovligt at kunne samle mindst 800 mennesker i august, så det håber vi kan lade sig gøre, siger Knud Møller.

I alt har 45 forskellige fynske kulturaktører og sportsklubber søgt om kompensation som følge af corona-aflysninger.

Hele listen kan ses herunder.