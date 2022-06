Se listen: Moderaterne afslører fynske medlemmer

- Og vi er klar til at insistere på nuancerne og balancen. På at alting ikke er sort, hvidt, blåt eller rødt, men at der skal være plads til nuancer, siger Lars Løkke.

Det er heller ikke gået hans næste forbi, at statsminister Mette Frederiksen (S) søndag har meldt ud, at hun er klar til at afsøge mulighederne for en regering over midten efter næste valg.

Lars Løkke forsøgte at gøre det samme som statsminister op til seneste valg i 2019, nævner han.

- Dem, hun har rakt hånden frem til, har stået lige så hårdt fast, som hun selv gjorde det, da jeg rakte hånden frem til hende, siger han med henvisning til de blå partier, der afviser en regering med Mette Frederiksen.

- Derfor er der i den grad fortsat brug for os. Hvis vi ikke bliver det parti, der får de afgørende stemmer, så ender det, som det plejer.

Løkke slår igen fast, at Moderaterne er et midterparti.

- Vi er ikke blåt, vi er ikke rødt. Vi har blandt farverne. Vi er lilla.

Det ses tydeligt på årsmødet, hvor Moderaternes logo er flankeret af en lilla baggrund på bannere og foldere.