Se listen: Sådan klarer ti store OB-talenter sig i dag

Fotokreditering: Andrew Yates/AP/Ritzau Scanpix, Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix, Ernst Van Norde/Ritzau Scanpix, ob.dk, Claus Fisker/Ritzau Scanpix, Bo Amstrup/Ritzau Scanpix, Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Tidligere OB-målmand: Stor tak til akademiet

En af OB's mange talenter, der er kommet videre, er målmand Oliver Christensen. Om sin tid på akademiet fortæller Gribben fra Kerteminde:

- Jeg har alle dage været sindssygt glad for at være i OB, hvor jeg har haft mange fantastiske trænere, som alle har gjort et stort indtryk på mig. Der skal lyde en stor tak til klubbens trænere og folk på akademiet. Dem skylder jeg meget, siger Oliver Christensen, der i 2021 skiftede til bundesligaklubben Hertha Berlin.

Ifølge akademichef i OB Tonny Hermansen bygger talentarbejdet især på samarbejdet med mindre fynske fodboldklubber.

Det kan ses i den nuværende trup.

- Igennem årene har vi fået en del spillere fra Næsby. HC (Hans Christian Bernat, red.) kom fra Morud via Næsby. Jakob Breum kom i tidernes morgen fra Ubberud ind til Næsby, og det samme med Charly Horneman, som kom fra OKS, forklarer han.

Du kan se første afsnit af dokumentarserien “Én gang Odense - altid Odense” på Viaplays tjenester og TV 2 Fyn Play og tv2fyn.dk.