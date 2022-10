Der er god mulighed for at blive lidt klogere på de partier og kandidater, der stiller op til Folketinget, når TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidende søndag afholder Valgtræf i Storms Pakhus.

TV 2 har også en scene i Storms Pakhus, hvorfra de vil sende flere af deres faste programmer.

Hvis du ikke selv har mulighed for at være tilstede kan du følge med live her.