Se med live: Fynske borgmestre mødes på Egeskov

Skal flere fynske borgmestre arbejde for, at der kommer en forbindelse mellem Als og Fyn? Skal de samarbejde om at etablere cykelstier, så man kan transportere sig sikkert mellem de store byer? Og hvad med alle de mange fynboer, som er plaget af støj fra motorvejene? Burde de fynske borgmestre gå sammen om at kæmpe deres sag?

Det mener tre fynboer, som stiller spørgsmål og taler deres sag overfor syv fynske borgmestre, som TV 2 Fyn Event har sat stævne på caféen på Egeskov Slot. Lige midt på Fyn. De mødes. Men hvad kan de egentlig mødes om?

Med til eventet er også professor i offentlig forvaltning, Kurt Klaudi Klausen, som vil give sine input til, hvordan samarbejde kommunerne imellem bedst gribes an.

Ønsker du selv at sende spørgsmål til borgmestrene under debatten, kan du skrive dem i kommentarfeltet på livesendingen på Facebook.