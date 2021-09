Se med på TV 2 FYN, når Broløbet vender tilbage

Skoene er snørret godt, og det rigtige tøj er fundet frem. For på lørdag går det endelig løs igen.

Her krydser flere end 14.000 mennesker Storebæltsbroen, når foreningen Broløbet Storebælt skyder den ottende udgave af løbet i gang.



Vi sender, derfor en af vores dygtige fotografer i en ladcykel med løberne hele vejen over Storebæltsbroen, når årets store begivenhed skydes i gang klokken 15.30.

Du kan følge med i hele løbet direkte her på hjemmesiden, på TV 2 Fyns Facebook og på TV 2 Fyn Nyhedskanalen.

Årets tur over broen

Broløbet Storebælt skulle oprindelig have været afholdt i 2020 med hele 15.000 deltagere, men på grund af corona, blev det udskudt, fortæller Per Hansen, der løbsleder for broløbet.

Han er derfor meget begejstret for at se, at mange frivillige og deltagere stadig brænder for at komme med på turen over broen.

- Vi har haft nogle løbere, der har været tilmeldt siden 2019, og de glæder sig rigtig meget til at deltage. Og det synes jeg er super fedt at se, for vi har være nødt til at skubbe løbet flere gange. Og de vil stadig været med, siger Per Hansen.