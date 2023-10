Se om dit drikkevand er i fare: Kun 10 procent af de fynske risikoboringer er sikret mod sprøjtemidler

Venstre-ordfører: Jeg vil ikke skælde ud

Erling Bonnesen er Venstres Miljø- og Landbrugsordfører i Folketinget. Og han er ikke forbavset over, at så få er nået i mål med de sprøjtefri zoner.

Alle fynske vandværker skulle have været i mål 1. januar 2023. Nu er det kun 36 ud af 318 problematiske vandværker, der er nået i mål. Er det godt nok?

- Jeg vil ikke skælde hverken landmændene eller vandværkerne ud. For det, det handler om, er, at de skal have den fornødne tid til at forhandle den rigtige erstatning på plads, og det ved vi nogle gange kan tage lidt længere tid.

Er det ok, at et lille Vandværk i Vester Hæsinge helt melder hus forbi og slet ikke vil gå ind i nogen forhandlinger?

- Jeg tror da på, at de rykker på det, når de først får besvaret deres åbenstående spørgsmål.

Nej, de har sagt: "Vi kommer ikke til at gøre noget. Vi venter på, at kommunen og regeringen skrider ind. Vi gør ikke noget selv, for vi synes ikke, vi er kompetente." Er det i orden?

- Der kommer så også et lovforslag nu,,,

Jeg spørger dig, om det er i orden. Ja eller nej?

- Så enkelt kan det ikke besvares.