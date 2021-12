Se pressemødet live: Statsminister vil styrke vaccineindsats

Desuden vil regeringen også fortælle om sine planer for at styrke vaccinationsindsatsen, så endnu flere danskere kan tage vaccinen mod covid-19 - herunder at flere tager imod tilbuddet om revaccination.

- På pressemødet vil regeringen orientere om en styrkelse af vaccinationsindsatsen samt appellere til, at endnu flere tager imod tilbuddet om revaccination, lyder det i pressemeddelelsen.

Udmeldigen kommer på dagen, hvor Danmark sætter ny smitterekord. 5.120 personer er konstateret smittet med coronavirus det seneste døgn. Det er altså et højeste smittetal på én dag siden pandemiens begyndelse.