Se prisen: Så meget dyrere bliver busturen 19. januar

20 øre.

Så meget dyrere bliver det, når fynboer fra 19. januar stiger på en bus og kører mellem én og to zoner via rejsekort.

Det oplyser Fynbus i en pressemeddelelse.

Prisstigningen på de korte ture med rejsekortet svarer i følge Fynbus til den prisudvikling man generelt ser i samfundet. En tur i dag mellem én og to zoner koster 18,00 kroner via rejsekortet.

Læs også Fynbus svarer på jeres spørgsmål: - Hvad med nogle mindre busser?

Prisen på enkeltbilletter ændres ikke. Alligevel oplyser Fynbus, at rejsekortet næsten altid vil være den billigste måde at rejse på.

Det er ikke kun rejsekortskunder på enkeltrejser, der skal betale mere. Pendlerkort på to til tre zoner vil fremover koster omkring én procent mere. Ifølge Fynbus stiger et pendlerkort på to zoner fra 380 til 384 kroner.

Fakta: Disse ture bliver dyrere Ture med rejsekortet på én eller to zoner. Stiger fra 18,00 til 18,20 kroner.

Priserne på pendlerkort på to til tre zoner for voksne og børn stiger med cirka én procent. Et pendlerkort på to zoner til en voksen stiger eksempelvis fra 380 til 384 kroner.

Pensionistrabatten på pendlerkort sænkes fra 45 procent til 38 procent. Det sker som led i samarbejdet Takst Vest. Kilde: Fynbus Se mere

Pensionister får mindre rabat

I følge Fynbus kan de fynske pensionister se frem til den største prisstigning fra 19. januar. Det skyldes, at Fynbus historisk har tilbudt rabatter på 50 procent på pendlerkort. Sammenligner man med Storebælt får pensionister kun 25 procents rabat, når de krydser farvandet mellem Fyn og Sjælland i tog, oplyser Fynbus.

Derfor er Fynbus gradvist i gang med at nedjustere rabatten, så det bedre matcher andre trafikselskaber i Danmark. Det sker som et led i samarbejdet Takst Vest, hvor samtlige trafikselskaber vest for Storebælt er blevet enige om at gøre priserne mere ens på tværs af landsdele.

Den nye rabat betyder, at fynske pensionister kun får 38 procents rabat fremadrettet. I praksis vil et pendlerkort på to zoner stige fra 209 til 238,08 kroner, skriver Fynbus.

Allerede nu kan du få et overblik over, hvad du skal betale fra 19. januar. Det kan du gøre ved at tjekke fynbus.dk eller søge på en rejse via rejseplanen.

Du kan se alle nye takster her.

Læs også Fynbus får eftergivet millioner