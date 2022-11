Se resultaterne: Nu er stemmerne talt op i de fleste fynske valgkredse

Stemmerne er i fuld gang med at blive talt op i hele landet, og de første fynske valgkredse er allerede klar med et resultat for hele kredsen.

I Assenskredsen har Socialdemokratiet fået 34,4 procent af stemmerne. Det er en fremgang på 2,6 procentpoint.

Venstre er næststørst med 15,5 procent. Det er dog en tilbagegang på 10,5 procentpoint.

Nye partier snupper en god portion af stemmerne og følger umiddelbart lige efter de gamle partier i Assenskredsen. Danmarksdemokraterne får 10,6 procent af stemmerne, mens Moderaterne får 8,2 procent.

