Se smittetal for dit sogn: Højeste incidenstal på Fyn er 1.728

Her skal lukkes ned

Mens Fyn slipper for nedlukning på sogneniveau, er der flere steder i landet, hvor den nye model betyder, at kommuner pålægges, at lukke for alle skoler, SFO'er og uddannelsesinstitutioner.

Således er tallene for de tre kriterier for to sogne i Midtjylland og Nordjylland opfyldt. En nedlukning vil derfor ske allerede tirsdag.

Således kan TV Nord fortælle, at Kollerup-Fjerritslev Sogn nedlukkes. Her er incidenstallet på 585, der er desuden fundet 22 nye smittede i den seneste uge, og 2,5 procent af de testede er positive.

TV Midtvest skriver, at Hedeager Sogn i Herning Kommune også opfylder alle tre kriterier. Her vil to skoler blive lukket.

Nedlukning af sogne skal ophæves, når sognet en uge i træk har været under niveau for et af de tre parametre.