Se tal for din kommune: Indbrudstal styrtdykker på hele Fyn

Der har været markant færre indbrud på Fyn i de første tre måneder af året, end der var i samme periode sidste år. Det viser nye tal Danmarks Statistik.

I alt blev der anmeldt 457 indbrud på Fyn i første kvartal, mens der sidste år blev anmeldt 659. Det er et fald på over 30 procent.

Udviklingen følger en national tendens, der viser, at antallet af indbrud i beboelser på landsplan ligger på det laveste niveau siden 1995. I hele Danmark er der blevet anmeldt 5.496 indbrud i januar, februar og marts, mens tallet sidste år hed 6.542 for samme periode.

Årsagen til det markante fald i forhold til sidste år skal formentlig findes i, at det meste af Danmark har været lukket ned den seneste måned.

- Det lave antal af anmeldte indbrud i beboelser hænger muligvis sammen med, at det er blevet sværere for indbrudstyvene at begå indbrud, når folk holder sig hjemme efter nedlukningen af Danmark som følge af covid-19, skriver Danmarks Statistik på sin hjemmeside.

Covid-19 er den sygdom, man kan udvikle, hvis man bliver smittet med det ny coronavirus.

Ifølge de nye tal er antallet af indbrud faldet i samtlige fynske kommuner i forhold til sidste år. I Middelfart og på Langeland er tallene mere en halveret.

På Ærø har man oplevet det største procentmæssige fald. I år er der nemlig ikke blevet anmeldt en eneste indbrud i første kvartal, mens der sidste år blev anmeldt tre.

Selvom nedlukningen af Danmark har gjort arbejdsbetingelserne for indbrudstyve svære, så viser tallene også, at de nogen steder har været mere aktive, end de var for to år siden. Det gølder i både Svendborg, Nyborg og i Middelfart.