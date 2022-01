Se tal for dit område: Smitten sætter endnu engang rekord

Det er ikke alle, der er indlagt på grund af coronavirus. Nogle kan for eksempel have brækket et ben, men være testet positiv oveni. I den sidste uge af 2021 var det lidt flere end hver tredje, som var indlagt på grund af noget andet, men samtidig var testet positiv.

21 personer, der inden for den seneste måned er testet positiv for covid-19, er afgået ved døden. SSI arbejder på en ny opgørelsesmåde, da tallet for coronadødsfald er blevet mere usikkert.