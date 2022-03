Se tal for dit område: Tre gange om dagen kom ambulancen for sent på Fyn

Regionens egen målsætning er, at ved 95 procent af de såkaldte a-kørsler, der defineres som akut, hastende og livstruende som for eksempel hjertestop, skal første bil være fremme inden for 15 minutter.

I 2021 var det samlede tal for alle 20.754 a-kørsler på Fyn, at første hjælp var fremme inden for 15 minutter i i 94,9 procent af tilfældene. Altså er målsætningen lige netop ikke nået på Fyn, om end det er meget tæt på.

- Hvis man ser det i det store hele, så er resultaterne tilfredsstillende, men det er ikke acceptabelt, at man flere steder skal vente meget længe på ambulancen, siger Bente Gertz.

Til sammenligning nåede ambulancen frem inden for servicemålet, som regionen kalder det, i 96,6 procent af turene i den jyske del af Region Syddanmark.

Flere steder hårdt ramt

Der er dog meget store forskelle på resultaterne på Fyn, og i en række fynske byer er antallet af a-kørsler med responstid på over 15 minutter langt højere end regionens målsætninger for serviceniveauet.

Særligt indbyggerne på Fyns Hoved samt Nord- og Sydlangeland er i risiko for at skulle vente længere tid på ambulancen.