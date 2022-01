Se tal for dit sogn: Over 24.000 smittede på Fyn den seneste uge

24.241 fynboer har i løbet af den seneste uge fået et positivt svar på en coronaprøve. Det viser de seneste tal fra Statens Serum Institut.

Det er det højeste antal under pandemien.

Dagens tal viser også, at smittetallet stiger i de ti fynske kommuner. Således har alle et højere incidenstal, end de havde tirsdag. Incidenstallet viser andelen af smittede per 100.000 indbyggere set over en uge.

Smitten er mest udbredt i Odense, hvor 11.503 personer i løbet af den seneste uge er testet positiv.

I den anden ende ligger Ærø, som har haft 121 smittetilfælde.